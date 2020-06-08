Şanlıurfa’da 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda dikili vaziyette 2 bin 367 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Suruç ilçe kırsalında M.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Ekipler, evin bahçesinde yaptığı aramada 2 bin 367 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri ekipler tarafından imha edilirken, gözaltına alınan M.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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