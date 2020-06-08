Şanlıurfa’ya 3 buçuk milyon liralık hibe desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’ya 3 buçuk milyon liralık hibe desteği

İHA

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision arasında, Şanlıurfa'da geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının kalıcı gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemek amacıyla uygulanacak 3 buçuk milyon liralık hibe bütçeli proje için protokol imzalandı.

Şanlıurfa’ya 3 buçuk milyon liralık hibe desteği

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision arasında, Şanlıurfa’da geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının kalıcı gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemek amacıyla uygulanacak 3 buçuk milyon liralık hibe bütçeli proje için protokol imzalandı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, World Vision Türkiye Temsilcisi Cenk Kalfaoğlu, World Vision Türkiye Operasyon Müdürü Yusuf Avcı ile projenin yerel uygulayıcı ortağı olan Turuncu Eğitim Derneği temsilcileri katıldı.
Törende World Vision’un çalışmaları hakkında bilgiler veren Kalfaoğlu, Şanlıurfa’da uygulanacak projenin hazırlanmasında katkı ve desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve proje ekibine teşekkür etti.
Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler ve Barış Pınarı Harekatı ile Telabyad ve Resulayn’da yaşayan halka yönelik Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yapılan insani yardım ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Erin de uygulanacak proje ile önemli bir adım atılacağını ümit ettiğini söyledi.
İnsanların iş sahibi olmasını, kendi ayakları üzerinde durabilmesini önemsediklerini kaydeden Vali Erin, “Bu proje ile hem insanların üzerlerindeki psikolojik yükü almış olacak hem de devletimizin ve uluslararası kuruluşların sağladığı kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmış olacağız. Bu açıdan projeyi çok önemsiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. World Vision’un çok hayırlı bir işe Şanlıurfa’dan başlamış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.
Projenin amacı
Uygulanacak proje, Şanlıurfa’da yaşayan ve ülke içinde ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan Türk vatandaşları ile geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin acil ihtiyaçlarını karşılamayı, düzenli ve yeterli gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Suriyelilerin sosyoekonomik entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan bu proje sayesinde, mesleki açıdan yetenekli ve geçimini girişimci faaliyetlerde bulunarak sağlamak isteyen ve işsiz olan 180 kişiye (yüzde 70 Suriyeli, yüzde 30 Türk), küçük bir işletme kurmak ve başarılı bir şekilde işletmek için gerekli eğitimler verilecek. Eğitim aşamasının sonunda kursiyerlerin hazırlayacağı iş planı teklifleri valilik, World Vision International Derneği, Turuncu Eğitim Derneği ve bağımsız iş uzmanlarından oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme komitesi, bu iş planı teklifleri arasından, finansal açıdan mümkün ve kâr sağlama potansiyeli en yüksek 60 iş planı teklifini seçecek. Seçilen iş planı tekliflerini hazırlayan kişilere, iş faaliyetlerine başlaması ve yasal mevzuatlar doğrultusunda kayıt işlemlerini yaptırması için toplam 3 buçuk milyon lira tutarında finansal destek sağlanacak.
Proje nasıl uygulanacak
World Vision International Derneği ve Turuncu Eğitim Derneği, proje uygulama süresi boyunca valilikçe uygun görülen sektörün önemli paydaşları ile iş birliği yapacak.
Hedef kitle için önem arz eden pazar/piyasa sistemlerinin tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve analiz edilmesi amacıyla, yerel paydaşlar olan belediyeler, insani yardım kuruluşları, ticaret odaları, meslek odaları, özel sektör aktörleri gibi ticaret aktörlerine de danışarak bir pazar/piyasa haritalandırması yapılacak. Turuncu Eğitim Derneği, bu faaliyetlerde valilik ve World Vision International Derneği ile koordineli olarak çalışacak, tüm faaliyetlerle alakalı Şanlıurfa Valiliği’ni bilgilendirerek gerekli izin ve onayları alarak çalışmalarını yürütecek.
Fırsatların tanıtımının yapılması ve yararlanıcıların ekonomik hassasiyet kriterleri, mesleki yeterlilik ve deneyim düzeyleri, cinsiyet dağılımı ve dengesi göz önünde bulundurularak hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler seçilecek. Girişimci adaylarının küçük ölçekli işletme kurmaları ve yürütmelerine yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla girişimci adaylarına gerekli eğitimler verilecek. Finansal olarak uygulanabilir olan ve sürdürülebilir iş potansiyeline sahip fikirlerin seçilmesi amacıyla iş planı yarışması düzenlenecek.
Seçilen iş planlarının sahipleriyle hibe sözleşmesi imzalanacak ve girişimcinin işe başlaması için gerekli hibe sağlanacak.
Pazara ulaşmaları sağlanacak
Seçilen iş planı tekliflerinin sahipleri, üretim araçları ve ekipmanları, hammaddeleri, kira bedelleri ve yasal mevzuata göre ihtiyaç duyulan maliyetlerin bir kısmını karşılamak üzere ayni iş hibesi ile ödüllendirilecekler. Hibe tutar için belirlenen miktar 3.800 Dolar olmakla birlikte girişimcilik faaliyetinin iş potansiyeline göre bu miktar Değerlendirme Komitesi tarafından artırılabilecek.
Proje sürecinde Turuncu Eğitim Derneği, uzman personeller aracılığıyla, işletme sahibi yeni girişimcilerin zorluklarla mücadele etmelerini desteklemek ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve standartlarına uymalarını sağlamak amacıyla düzenli koçluk hizmeti sağlayacak.
Turuncu Eğitim Derneği, valilik ve World Vision International Derneği iş birliği içinde, yerel halkın ve Suriyeli topluluğun düzenli olarak ziyaret ettiği ve keyifli vakit geçirdiği, kamu parkları gibi ürün fuarlarına en uygun alanları belirleyecektir. Fuarlarda ürün satışları takip edilecek. Yapılacak iki ürün fuarı, küçük işletme sahiplerinin yeni pazar alanlarına ulaşmalarında ve genellikle yüksek işletme maliyeti ve düşük gelir ile nitelendirilen başlangıç aşamasında satışların artırılmasında yardımcı olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı
Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor
Nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk öldü
YEREL HABERLER Nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk öldü
Şanlıurfa’da 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi
Evin bahçesinde 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin bahçesinde 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi
Eyyübiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi Şanlıurfa’da şelengo hasadı erken başladı
YEREL HABERLER Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık ...
Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina ...
Tarihi mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
YEREL HABERLER Tarihi mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü
Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya ...
Kadınlar maskelerini takıp kollarını sıvadı Şanlıurfalı kadınlar 2 buçuk ay sonra tezgahlarına kavuştu
YEREL HABERLER Kadınlar maskelerini takıp kollarını ...
Engelli şahıs engelli çocukları için yardım istedi
YEREL HABERLER Engelli şahıs engelli çocukları için yardım istedi
Şanlıurfa’da sosyal mesafeli asker uğurlama Vatandaşlar demir bariyerlerin arkasından askerlere el salladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sosyal mesafeli asker ...
Haliliye 585 bin maskeyi halka ulaştırdı
YEREL HABERLER Haliliye 585 bin maskeyi halka ulaştırdı
Balıklıgöl'e yerli turist akını
YEREL HABERLER Balıklıgöl'e yerli turist akını
Belediye vidanjörüyle sınırdan kaçak sigara sevkiyatı Belediye çalışanları vidanjörle Türkiye’ye kaçak sigara geçirmeye çalıştı Vidanjörle Türkiye’ye kaçak sigara geçiren 4 belediye personeli tutuklandı
YEREL HABERLER Belediye vidanjörüyle sınırdan kaçak sigara ...
Şanlıurfa'da 2 mahalle 1 sokak ve 11 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 mahalle 1 sokak ve 11 bina karantinaya ...
Fırat Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Fırat Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
Göbeklitepe Parkında son hazırlıklar
YEREL HABERLER Göbeklitepe Parkında son hazırlıklar
Göbeklitepe Parkında son hazırlıklar
YEREL HABERLER Göbeklitepe Parkında son hazırlıklar
Siverek'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siverek'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı
YEREL HABERLER Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden ...
Şanlıurfa’da 41 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 41 kilo esrar ele geçirildi
Telabyad’da halkın ekinlerini yakan terörist yakalandı
YEREL HABERLER Telabyad’da halkın ekinlerini yakan terörist ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X