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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye başkanının korona testi pozitif çıktı

İHA

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık korona virüse yakalandı.

Belediye başkanının korona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık korona virüse yakalandı.
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’ın korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Bayık, “Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen” ifadelerini kullandı.
Bayık, Şanlıurfa merkezde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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