Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.<br>Hilvan İlçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şanlıurfa´daki hastanede tedavisine başlanan Bayık, açıklamasında, "Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-09 13:45:23<br>

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