Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Eyyübiye'de kırsal Alpalı Mahallesi ile 2 bina, Haliliye'de 3, Karaköprü'de 4, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, kentteki 1 mahalle ve 6 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.