Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.<br>Merkez Mahallesi´ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa <br>2020-06-10 11:31:16<br>
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