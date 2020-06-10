Şanlıurfa´da PKK operasyonu: 6 gözaltı

<br>SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.<br>Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği açıklanmayan 6 şüphelinin adresine, polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-10 15:28:57<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.