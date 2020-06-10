<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, seyir halindeyken saman yüklü dorsesinde yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.<br>Öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25´inci kilometresinde hareket halindeki Abdulcelil Bakşi yönetimindeki 63 K 17 57 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Bakşi, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.<br>TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-10 15:49:34<br>
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