Eyyübiye’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınına karşı Eyyübiye Belediyesi korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye’de alanları temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, ilçeyi köşe bucak temizliyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında adeta seferberlik başlatan Eyyübiye Belediyesi, oluşturulan temizlik timi ile ilk günden itibaren ilçede ana cadde ve ara sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmada sokakları köpüklü su ve deterjanla yıkayan ekipler, vatandaşların da takdirini topluyor.

İlçe genelinde hummalı bir şekilde aralıksız devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür etti.

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