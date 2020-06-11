Şanlıurfa’da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Şanlıurfa’da günde 340 toplu taşıma aracı dezenfekte ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çoğunlukla kullandıkları BELSAN bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. "Panik Yok, Tedbir Var" ilkesi ile il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, her gün BELSAN bünyesinde olan toplu taşıma araçları gündelik olarak düzenli periyotlarla dezenfekte ediyor. Dezenfekte solüsyonu içeren, ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla uygulamasını yapan Büyükşehir ekipleri, tüm detayları gözden geçirerek çalışmasını sürdürüyor. Bünyesindeki 340 araç ile çoğu güzergahta 24 saat esası ile hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hijyenik koşulları da göz önünde bulundurarak uygulamalarına devam ediyor. Ekipler bunun yanı sıra şehir merkezindeki 3 toplama merkezinde ve duraklarda da aynı hassasiyetle çalışmaları yürütüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 24 Mart 2020 tarihinde toplu taşıma araçlarına yüzde 50 yolcu sınırlandırılması getirilmişti. 1 Haziran 2020 tarihinde normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı.

Genelgenin ardından araç sayıları ve sefer sayılarını artıran, tekli oturma uygulamasına son veren Büyükşehir Belediyesi, 63 Ring hattı başta olmak üzere geçici bir süre ara verilen bazı seferlerini tekrar başlattı. Urfa Kart işlem merkezlerini tekrar açan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma saatlerini de yeniden gözden geçirerek normalleşme adımlarını tamamladı.

Toplu taşıma 06.ile 23. saatleri arasında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma saatlerini 06:0023:00 saatleri arasına düzenlediğini duyurdu. Covid 19 salgını nedeniyle 06.0019.00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetini normalleşme genelgesinin yayınlanması ile birlikte saat 23:00’e çektiğini duyuran Büyükşehir Belediyesi daha önce geçici bir süre durdurduğunu açıkladığı 63 Balıklıgöl Ring hattı ve bazı seferlere de başladığını açıkladı.

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