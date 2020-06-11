Şanlıurfa´da trafik kazası: 4 yaralı

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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 34 VZ 5702 plakalı otomobil, Halef Ç.'nin kullandığı 07 ABT 829 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Fatma ve İbrahim K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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