<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, TIR´a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Seyit Deniz (18), hayatını kaybetti. Kaçan TIR sürücüsü ise Adıyaman'da polise teslim oldu.<br>Kaza, akşam saatlerinde ŞanlıurfaAdıyaman karayolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi. Seyit Deniz yönetimindeki plakasız motosiklet, önünde ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR´a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası kaçan TIR sürücüsü ise Adıyaman'da polise teslim oldu. Hayatını kaybeden Seyit Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.<br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-11 19:23:44<br>
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