Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)SİVAS'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğularak ölen kardeşler Kadir Yağmur (10) ve Mahmut Yağmur (12) memleketleri Şanlıurfa´nın Bozova ilçesinde toprağa verildi. Baba Muhittin Yağmur'un 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak feryat ettiği cenazede, amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önüne diz çökerek, Kürtçe ağıtlar yaktı. <br>Mevsimlik işçi olarak Sivas´a giden Yağmur ailesinin çocukları Kadir-Mahmut Yağmur kardeşler, dün serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğuldu. 2 kardeşin cenazeleri, bugün memleketleri Şanlıurfa´nın Bozova ilçesine getirilerek, gözyaşları içinde toprağa verildi. <br>Küçük kardeşler için Kırmızıpınar Camii´nde düzenlenen cenaze törenine, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Emniyet Amiri Fatih Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Akif Demir ve İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç ile acılı aile katıldı. <br>Amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini camiye getiren cenaze arabasını kollarını açıp karşıladı. Ardından da cenaze aracının önünde diz çöküp, Kürtçe ağıtlar yaktı.<br>Yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Muhittin Yağmur ise, 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak, gözyaşı döktü. Feryatların yürekleri yaktığı cenazede, <br>Kaymakam İbrahim Kazar, cemaati, sosyal mesafeye uymaları için sık sık uyardı.<br>İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç´ın cuma namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından kardeşler, yan yana defnedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-12 14:35:02<br>
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