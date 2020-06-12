Şanlıurfa'nın Birecik ilçe itfaiyesi karantinaya alındı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Belediye İtfaiye Müdürü ve personeline yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe itfaiye müdürlüğü karantinaya alındı.<br>Birecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışanlara koronavirüs testi yapıldı. İtfaiye Müdürü ve bazı çalışanların testleri pozifit çıktı. Bunun üzerine İlçe itfaiye müdürlüğü giriş çıkışlara kapatılarak karatinaya alındı. İtfaiye müdürü ve personel Şanlıurfa'da bir hastanede tedaviye alındı. İlçe itfaiyesinde bulunan araçlar dezenfekte edilerek Şanlıurfa'dan Birecik ilçesine takviye olarak itfaiye araçları ve personel sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-12 22:07:53<br>

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