Suriye’den Türkiye'ye hububat ithal ediliyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye, terör örgütünden arındırdığı Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat ithal etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırdığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinden alınan hububat, kamyonlarla Akçakale Gümrük Kapısından çıkış yaparak Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depolara boşaltılıyor. Yaklaşık 2 aydır Suriye'nin Telabayad ilçesinden Türkiye tarafına arpa getirdiklerini dile getiren kamyon sürücüsü Salih Gündoğu,"Biz iki aydır Telabyad’dan arpa çekiyoruz. Suriye’den alıp Şanlıurfa’da yükümüzü boşaltıyoruz. Korona virüsü nedeniyle kısa bir süre ara vermiştik ama şimdi tekrara nakliyeye başladık. Sağ olsun devletimiz giriş ve çıkışlarda önlem alıyor. Önlem alındığı için virüs yönünden sıkıntı yok"diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.