Viranşehir’de ayakkabıcılık sektörü işe başlıyor

Sanayinin gelişmesi ve genç nüfus potansiyelinin istihdamı için özel sektöre her türlü desteğin verildiği Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tekstil sektöründen sonra ayakkabı imalat sanayi de üretim için harekete geçti.

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde, cazibe merkezlerini destekleme programı ve diğer kaynaklar kullanılarak inşa edilecek fabrika binalarında üretim yapma kararı alan bir ayakkabı firması sahibi iş adamı İbrahim Halil Yılmaz, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, Vali Abdullah Erin’e projelerini anlattı. İşadamı Yılmaz, valilik öncülüğünde Viranşehir’de yatırımcılara sunulan imkan ve kolaylıklardan etkilendiklerini, böyle bir fırsatı değerlendirerek hem faaliyetlerini güçlendireceklerini hem de bölgede istihdama önemli bir katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Viranşehir’de kuracakları ayakkabı üretim tesisinin, ilk altı ayda asgari 500, birinci yılın sonunda da bin kişiye istihdam sağlayacağını öngördüklerini belirten Yılmaz, “Şanlıurfa’nın her ilçesinde olduğu gibi, Viranşehir’de de yatırım için oldukça önemli fırsatlar var. Bu anlamda yatırımcıya öncülük eden, her konuda destek olan Valimiz Abdullah Erin’e, Viranşehir Kaymakamımız Ömer Dereci’ye, Viranşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekinci’ye ve Viranşehir OSB yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa’nın en önemli potansiyelinin, değerlendirilmeyi bekleyen genç nüfus olduğuna dikkat çeken Vali Erin de, Viranşehir’de yatırım kararı alan ilgili firmaya yetkililerini tebrik etti. Erin, “Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde bir tek işsiz gencimiz kalsın istemiyoruz. Bir yandan eğitim yatırımlarına ağırlık verirken, diğer yandan sanayinin gelişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Şehrimizde sanayinin gelişmesi, ekonomik kalkınmayı ve refahı beraberinde getirecektir. Her zaman yatırımcılarımıza destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

