Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 2, Eyyübiye'de 3, Haliliye'de 8, Karaköprü'de 2, Viranşehir'de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Bozova ilçesine bağlı kırsal Kırağılı Mahallesi ile kent genelindeki 6 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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