Korona virüs salgınında Şanlıurfa’da korkutan tablo

Korona virüs pandemi sürecinde kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla Şanlıurfa’daki vaka sayısında artış olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulu, son güncel rakamları ve tedbir kararlarını istişare etti. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu tüketim yerleri ve bazı işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde ülke ortalamalarının altında seyreden korona virüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa’da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığına dikkat çekilen toplantı sonrası vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Abdullah Erin, maske, mesafe ve hijyen konularına daha çok dikkat edilmesini istedi.

İlk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığı, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin iyi bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek teşkil eden bir pandemi sürecinin yönetildiğine dikkat çeken Vali Erin, bu başarının gölgelenmemesi gerektiğini söyledi.

Salgına rağmen hayatın devam ettiğini, alınan tedbirlerin ekonomik, sosyal, siyasal birçok etkisinin bulunduğunu dile getiren Vali Erin, “Alınan sıkı tedbirlerin yavaş yavaş gevşetildiği ülkemizde yeni kararlar uygulanıyor. Ancak bu, daha önce alınan kararların tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor” dedi.

Toplu bulunulan mekanlarda mesafe ve maske kuralının ihmal edilmemesi ve fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine işaret eden Vali Erin, “Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa’da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak Haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Korona virüs salgınında ülke genelinde kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı 1 Haziran’dan sonra Şanlıurfa’da, pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladı. Korona virüs nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı ilde, son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbiri kararı alındı.

