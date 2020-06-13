Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde BirecikHalfeti yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kadir Deger (61) yönetimindeki 27 R 0568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki sürücü Deger, Aynınisa Karaaslan (10), Dilşat Deger (14), Nesinur Kır (18), Mine Kır (44), Tülay Deger (47) ve Fatma Pamuk (68) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-13 21:55:53<br>

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