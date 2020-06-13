Şanlıurfa'da 2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tespit edilmesi nedeniyle 2 kırsal mahalle, bir sokak ve 25 binada karantina uygulaması başlatırken 4 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerdeki 2 mahalle, 1 sokak ve 25 binada korona virüs nedeniyle 14 günlük karantina uygulaması başlatırken 4 binada ise karantina uygulamasına son verdi.
Kurulun kararında, Haliliye ilçesinde 3 bina, Karaköprü ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 6 bina, Eyyübiye ilçesinde 6 bina, Ceylanpınar ilçesinde bir sokak, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde bir sokak, biri kırsal mahallede olmak üzere 6 bina karantinaya alındı.
Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde ise 4 binada karantina uygulamasına son verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.