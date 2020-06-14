Şanlıurfa´da alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA´da, alacak meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi ise yaralandı.<br>Olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polis ekiplerince sonlandırılan kavgada bıçakla yaralanan İmam Ağaç (37) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İmam Ağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağaç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.<br>Öte yandan kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-14 13:21:48<br>

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