Birecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ŞanlıurfaGaziantep otoyolunun 84’üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet K.’nin kullandığı 42 RF 514 plakalı otomobil, Mustafa Ç.’nin kullandığı 27 YR 970 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Zehra K., Fatma K., Abdullah K., Mehmet Eren Ç., Fatoş Ç. ve İrem Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Birecik ve Suruç’taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.