Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir İlçe Müftüsü Şehmuz Aslan ile 2 müftülük personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.<br>Viranşehir İlçe Müftülüğünü vekaleten yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Aslan ve 2 çalışanın hastanede tedavisine başlanırken, aileleri de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri de bu kişiler ile temasa geçenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-15 13:27:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.