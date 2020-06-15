Süt kazanına düşen İrem, hayatını kaybetti

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA'da süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki İrem Su Karataş, hayatını kaybetti.<br>Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan İrem Su Karataş, dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, otomobille Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan küçük İrem, doktorların müdahalesine rağmen kurtlanmayarak hayatını kaybetti. Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük İrem´in cansız bedeni otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-15 13:35:10<br>

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