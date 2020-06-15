Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile farklı noktalardaki 23 bina karantinaya alındı.<br>Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı merkez Haliliye ilçesi kırsalındaki Susuz ve İncirli mahallelerinin tamamının karantinaya alındığı belirtildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı; Viranşehir'de 7, Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 3, Suruç'ta 1 ve Siverek'te 1 binada da karantina uygulaması başlatıldı. <br>Öte yandan, kentte 1 mahalle ile 5 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-15 13:54:27<br>
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