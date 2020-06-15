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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde direksiyon başında kalp kiriz geçiren sürücü, arkadan başka bir araca çarparak hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde direksiyon başında kalp kiriz geçiren sürücü, arkadan başka bir araca çarparak hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, belediyede çalışan Selahattin Karayılan (47), kullandığı otomobilin direksiyonunda kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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