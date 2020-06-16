Şanlıurfa´da 5´inci kattan düşün çocuk öldü

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, 5´inci kattaki evlerinin balkonundan düşen, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Yusuf Seyit Ağaslan (12), yaşamını yitirdi.<br>Olay, sabah saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Balkondan sarkan Yusuf Seyit Ağaslan, bir anlık dengesini kaybedip, düştü. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Ağaslan'ın düştüğünü fark eden mahalleli, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf Seyit Ağaslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Yusuf Seyit Ağaslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-16 14:48:08<br>

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