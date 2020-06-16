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Şanlıurfa’da yeni karantina kararları Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak, 1 çiftlik ve 17 bina karantinaya alındı

İHA

Şanlıurfa'da 2 mahalle, 1 sokak, 1 çiftlik ve 17 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 berber dükkanı ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa’da yeni karantina kararları Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak, 1 çiftlik ve 17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak, 1 çiftlik ve 17 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 berber dükkanı ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Karara göre Karaköprü ilçesinde 1 bina, Haliliye ilçesinde 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde kırsal bir sokakta bulunan 1 bina ile kırsalda bulunan 1 çiftlik, Viranşehir ilçesinde 2 kırsal mahalle ile 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 5 bina ile bir berber dükkanında ise karantinaya son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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