6 kişinin yaralandığı kavga yeniden alevlendi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Cuma günü yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı arazi kavgası yeniden alevlendi. Dün gece yaşanan ikinci kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Sepetli kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Geçen hafta Cuma günü yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı arazi kavgası yeniden alevlendi. Dün gece yaşanan ikinci kavgada Yıldız S. ve Memduh C. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Önceki hafta Cuma günü yaşanan ilk kavgada Kasım S., Mehmet S, Mustafa S., Mahmut K., Halil C. ve Mehmet C. yaralanmıştı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.