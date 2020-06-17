Siverek'te silah kaçakçılığına tutuklama

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<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılığı yapan ve evinde 2 uzun namlulu tüfek ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde uzun namlulu tüfek olduğu belirlendi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 6 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-17 12:07:02<br>

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