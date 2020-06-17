Şanlıurfa’da 4.1 büyüklüğünde deprem

<br>Mustafa UFAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Şanlıurfa´nın Hilvan ilçesi Kavaklık Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.47´de meydana geldi. Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman´dan da hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.<br>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Mustafa UFAK<br>2020-06-17 12:11:54<br>
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