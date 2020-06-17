Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle, 1 sokak ile 29 bina karantinaya alınırken, 4 binada ise uygulama son buldu.

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde lırsal Uğurlu Mahallesi ile 7 bina, Karaköprü ilçesinde 8 bina, Suruç’ta Barış Mahallesindeki Sevim Sokak ve kırsal Üçpınar Mahallesi ile 7 bina ve Ceylanpınar ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentte 4 binada uygulanan karantina son buldu.

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