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Fırat Nehri'nden topladıkları taşları hediyelik bebeğe dönüştürüyorlar

DHA

Hasan KIRMIZITAŞMustafa KANLI/HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kadınlar, Fırat Nehri kıyısından topladıkları taşları, nişasta hamuru ile kapladıktan sonra boyayıp, hediyelik bebeğe dönüştürüyor. Satışa çıkarılan taş bebeklerden elde edilen gelir de kursiyer kadınlar arasında paylaştırılıyor. Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde 45 branşta 178 kursta eğitim gören 2 bin kadın, hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Özellikle hediyelik ürün yapımının ilgi gördüğü kurslarda ortaya çıkan ürünler de satış noktasında ilçeyi...

Fırat Nehri'nden topladıkları taşları hediyelik bebeğe dönüştürüyorlar

<br>Hasan KIRMIZITAŞMustafa KANLI/HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kadınlar, Fırat Nehri kıyısından topladıkları taşları, nişasta hamuru ile kapladıktan sonra boyayıp, hediyelik bebeğe dönüştürüyor. Satışa çıkarılan taş bebeklerden elde edilen gelir de kursiyer kadınlar arasında paylaştırılıyor.<br>Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde 45 branşta 178 kursta eğitim gören 2 bin kadın, hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Özellikle hediyelik ürün yapımının ilgi gördüğü kurslarda ortaya çıkan ürünler de satış noktasında ilçeyi ziyarete gelenler tarafından alınıyor. Satışlardan elde edilen gelir de malzeme gideri yapıldıktan sonra emek veren kursiyerler arasında paylaşılıyor.<br>NEHİR KIYISINDA TAŞ TOPLUYORLAR<br>Merkezdeki 'Otantik Taş Bebek Kursu' da kadınların el emeklerini ortaya koyduğu kurslar arasında yer alıyor. Fırat Nehri kıyısından toplanan taşların boyutuna göre tasnifinin ardından iki ayak, bir gövde ve bir baş bölümü olmak üzere 4 taşın birleştirilmesiyle taş bebek meydana çıkarılıyor. Taşların nişasta hamuru ile yapılan harç ile kaplanmasının ardından taş bebek, boyanarak son şekli veriliyor. Hakim, avukat, doktor, öğretmen, polis gibi meslekleri andıran kıyafetler çizilerek ilgi çekici hale getirilen bebekler daha sonra Halfeti'yi ziyarete gelenlere satılıyor. Otantik Taş Bebek kursuna katılan 40 kadın da sık sık bebek yapmak için ihtiyaç duyulan taşları toplamak için Fırat Nehri kıyısına gidiyor. Zaman zaman suya da girerek nehir kıyısının bulunduğu bölümde yassı olmasına özen gösterdikleri taşları toplayan kadınlar, daha sonra kuruttukları bu taşları halk eğitim merkezine götürüyor. Burada işlemden geçirilen taşlar bebeğe dönüştürüldükten sonra satışa hazır hale geliyor.<br>Kursa katılan ve nehir kıyısında taş toplayan kursiyerlerden biri, "Taş bebek yapmak hem zevkli hem de ortaya çıkardığımız eserler ile dikkat çekici. Bundan dolayı taş bebek yapmayı çok seviyoruz. Bebek yapımı için uygun taşı bulmak için de Fırat kıyısına geliyoruz. Burada topladığımız taşları merkeze götürüp, boyutlarına göre bebeğe dönüştürüyor ve ardından satışa sunuyoruz. Bundan hem gelir elde ediyor, hem boş zamanımızı değerlendiriyor, hem de ortaya sanat eseri çıkarıyor olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.<br>MOZAİKLER BİZE ESİN KAYNAĞI OLDU<br>Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, yörede ortaya çıkarılan ve tüm dünyanın dikkatini çeken mozaiklerin taş bebek kursunda kendilerine esin kaynağı olduğunu söyledi. Fırat Nehri kıyısındaki taşları el sanatlarına dönüştürmeyi düşünmeleri ile Otantik Taş Bebek kursunun ortaya çıktığını anlatan Arıkan, şunları söyledi:<br>"Bölgemizde bulunan tüm malzemeleri kullanarak, yöreye özgü bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Fırat Nehri'nden çıkan taşları da nasıl el sanatlarına dönüştürülebilir diyerek proje çalışması başlattık. Bu kapsamında 40 kursiyerin katılımıyla 3 kurs hazırladık. Fırat Nehri su seviyesi indiği zaman ortaya çıkan taşları seçerek taş bebek dediğimiz, geçmişi Osmanlı'ya kadar dayanan taş bebekleri yöresel kıyafet giydirmesi yaparak süs eşyasına dönüştürüyoruz. Taş bebek yapımı 4 taştan oluşuyor. Yuvarlak olan baş kısmı, uzun olan gövde ve iki küçük ayağın olacağı taşları buluyoruz. Fırat Nehri kıyısından topladığımız bu taşları daha sonra nişasta hamuru ile kaplanıp, boyanıyor ve böylece hazır hale gelmiş oluyor. Usta öğreticiler ve kursiyerlerimize malzeme temini yaparak hem istihdam hem de eğitim veriyoruz. Bütün kursiyerlerimiz el emeklerini kullanarak, yaptıkları çalışmaların satışı sağlanmasıyla elde edilen gelirin yarısını alarak kendilerine de kazanç sağlıyorlar."<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Halfeti Hasan KIRMIZITAŞ, Mustafa KANLI<br>2020-06-18 10:11:03<br>

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