Şanlıurfa´da 2 mahalle, 1 sokak ve 29 bina karantinaya alındı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da koronavirüs vakaları nedeniyle 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı.<br>Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde Uğurlu Mahallesi ile 7 bina, Karaköprü ilçesinde 8 bina, Suruç'ta Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ve Üçpınar Mahallesi ile 7 bina ve Ceylanpınar ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.<br>Bu arada, kentte 4 binada uygulanan karantina sona erdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-18 11:46:42<br>

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