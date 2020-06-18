Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan Y.B'i tespit etti. tespit edilen Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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