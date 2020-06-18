Şanlıurfa’daki silahlı kavgada 4 tutuklama

Şanlıurfa'da akraba olan 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan biri muhtar 4 şüpheli tutuklandı.
Haliliye ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle önceki gün akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 4 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakılırken, kavgayla ilgili 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.