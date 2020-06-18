Şanlıurfa'daki iki aile arasındaki kavgada 4 tutuklama

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA´da tarladan yol geçirme yüzünden iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.<br>Üçkuyu Mahallesi'nde Biçkan ve Zarman aileleri arasında Salı günü tarladan yol geçirme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Biçkan (50) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışan 16 kişi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-18 16:38:55<br>
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