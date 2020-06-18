Evin bodrum katında kaçak kazı; tarihi eserler ele geçirildi

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -ŞANLIURFA'da, bir evin bodrum katında kaçak kazı yapılan eve düzenlenen baskında, tarihi olduğu değerlendirilen 157 eser ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; tarihi eser niteliği taşıyan 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, el konulan tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-18 16:52:25<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.