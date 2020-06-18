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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da tarihi eserler ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir evde 157 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tarihi eserler ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir evde 157 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Kaçak kazı yaptığı ileri sürülen şüpheli M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ele geçirilen objeler, Şanlıurfa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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