Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrenci almaya başlıyor.

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (HarranTOY) bünyesinde Rekreasyon Yönetimi Bölümüne öğrenci alım başvurusu YÖK Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Karar uyarınca 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılında Rekreasyon Yönetimi Bölümüne İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlı olmak üzere lisans düzeyinde 40 öğrenci alınacak.

Rekreasyon Yönetimi Bölümünün genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, sektörün ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Bölüm mezunları, almış oldukları eğitim ile turizm sektörü başta olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bölgesel turizmi geliştirme ile ilgili kuruluşlarda faaliyetleri yürütebilecek olup, orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabileceklerdir” dedi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Demirkol ise, 2007 yılında kurulan ve 2018 yılında Turist Rehberliği Bölümü ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Yüksekokuldaki bölüm sayısını ikiye çıkarmaktan dolayı ekip olarak mutlu olduklarını belirterek, “Sayın Rektörümüzün desteği ile üçüncü bölüm olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci almak için gayret içerisindeyiz. Harran TOY ekibi olarak hedefimiz ‘Turizmde Akademik Rol’ üstlenerek sektörde lokomotif güç olmaktır. Bu vesile ile kuruluşundan bu yana Yüksekokulumuzda görev yapmış olan tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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