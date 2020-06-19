Şanlıurfa´da 1 mahalle karantinaya alındı

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası görülen 400 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Karabahçe Mahallesi karantinaya alındı.<br>İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Karabahçe Mahallesi'nde rahatsızlanarak hastaneye götürülen 1 kişinin, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu 400 hane ve 3 bin 500 nüfusa sahip mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.<br>Kararın ardından mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekibi ise koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-19 13:14:23<br>
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