Şanlıurfa’da Covid-19 laboratuvarı kesintisiz hizmet veriyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Covid19 Laboratuvarı korona virüs salgınına karşı kesintisiz hizmet veriyor.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Covid19 Laboratuvarı korona virüs salgınına karşı kesintisiz hizmet veriyor. İçerisinde 12 laboratuvar teknisyeni, 4 doktor ve 1 başteknisyen personel ile hizmet veren laboratuvarda il merkezindeki 13 kamu hastanesinin yanında, il dışındaki Mardin ve Şırnak ilinden gelen Covid19 antikor testlerinin de çalışmalarını yaptığı bildirildi.

Şanlıurfa Covid19 Laboratuvar Koordinatörü Uz. Dr. Uğur Fahri Yürekli, konu ile ilgili açıklamasında, salgının başladığı günden itibaren Covid19 Laboratuvarının hizmet verdiğini söyledi. Yürekli, “17 personel ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günlük ortalama 800 ile bin numune sonuçları 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. Şanlıurfa’daki hastanelerin yanı sıra Mardin ve Şırnak ilinden de buraya gönderilen numunelerin işlemleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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