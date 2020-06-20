Şanlıurfa’da kamyonetin alev aldığı anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir iş yeri önüne park edilen kamyonet bir anda alev aldı. Alev alan kamyonetteki vatandaşların kendilerini dışarı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sürücüsü tarafından iş yeri önüne park edilmek istenen kamyonet, bir anda alev aldı. Alevlerle birlikte araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü ve araçtakiler, can havli ile kendilerini dışarı attı. Sürücü ve çevredekilerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangını söndüren esnaf Nimetullah Deveci, “Kamyonetin sürücüsü müşterimdi. İş yerinde alışveriş yaptıktan sonra kamyonetine binip çalıştırdığı anda bir anda aracın önünden ateş çıktı. Bende hemen iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdüm” dedi.

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