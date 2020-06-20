LGS'ye giren öğrenciler unutulmadı

Eyyübiye Belediyesi, LGS sınavına giren öğrenci ve velilere su ikramında bulundu.

Eyyübiye Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, LGS sınavına giren öğrenci ve velilerini yalnız bırakmadı. İlçe sınırları içinde merkez ve kırsal mahallelerdeki 90 okulda sınava giren 11 bin öğrenci ve velilerine 100 personel ile 25 bin şişe su dağıtımı yapıldı.

Öğrenciler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

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