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Beyazgül Urfa’ya “Şanlı” unvanının verilmesinin yıl dönümünü kutladı

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfa'ya 'Şanlı' unvanın verilmesinin 36. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Beyazgül Urfa’ya “Şanlı” unvanının verilmesinin yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfa’ya 'Şanlı' unvanın verilmesinin 36. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Beyazgül yayımladığı mesajında, “Şanlıurfa tarihin çeşitli dönemlerinde birlik ve beraberliğin yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Nitekim bundan 100 yıl önce 11 Nisan 1920 tarihinde döneminin en güçlü ordularından birine sahip Fransızların, Urfa topraklarını işgaline karşı cesur Urfa halkı, yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. “Şanlı” Urfalıların tarihe birlik ve vatanperverlik dersi verdikleri bu onurlu duruşu karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984’te “Şanlı” unvanı, sonra 2016’da “İstiklal Madalyası” ile onurlandırılmıştır. TBMM tarafından Urfa’nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. “Allah ancak inananlarla beraberdir. Belediye olarak, Şanlı ecdadımızın verdiği istiklal mücadelesini bugün torunları olarak istikbal mücadelesi adı altında vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimize "Şanlı" unvanının verilişinin 36. senei devriyesinde ceddimizi iftiharla anıyor, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize cenabı Hak'tan Rahmet diliyorum” ifadelerini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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