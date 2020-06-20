Şanlıurfa’da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle ve 37 bina karantinaya alındı.<br>Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 mahalle ile 7 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu arada, kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle, 1 sokak ve 9 binadaki karantina uygulamasına son verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-20 23:15:44<br>

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