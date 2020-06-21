Ölen anne tilkinin yavrularına özel bakım

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde ölen anne tilkinin 2 yavrusu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. Görevlilerin özel olarak ilgilenip, elleriyle beslediği yavru tilkiler, tamamen iyileşince doğal yaşam alanlarına bırakılacak.<br>Hilvan ilçesinde 1 ay önce bulunan, ölen anne tilkinin 2 yavrusu, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkezde yavru tilkilerin tedavisi veterinerler tarafından yapılmaya başlandı. Özel besinlerle ve laktozsuz sütle beslenen tilkilerin 2 ay boyunca tedavi ve rehabilitasyonlarının süreceği belirtildi.<br>Merkezde görevli veteriner Reşat Ektiren, tilkilerin kırsal alanda bulunduğunu hatırlattı. Anne tilkinin araç çarpması sonucu öldüğünü belirten Reşat Ektiren, "Duyarlı vatandaşlar yavru tilkilere bir süre kendileri baktıktan sonra bize ulaştılar. Biz de ekip olarak gidip yavru tilkilerimizi merkezimize naklettik. Yaklaşık 2 haftadır burada bakımlarını yapıyoruz. Yavru tilkilerimiz 2 ay boyunca daha merkezde kalacaklar. Tilkileri özel mamalarla besliyoruz. Vatandaşlardan da ricamız yavru olan memeli hayvanları gördükleri zaman dokunmamaları, annelerinden ayırmamaları ve bize ulaştırmalarıdır. Şu anda merkezimizdeki yavru tilkilerimizi laktozsuz sütle besliyoruz. Çünkü midelerindeki enzimlerin gelişmemesinden dolayı diğer sütler sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Şu an sağlıkları yerinde ve onlara özenle bakıyoruz. 2 ay sonra da tilkilerimizi sağlıklı şekilde doğal yaşam alanlarına tekrar bırakacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-21 08:53:54<br>

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