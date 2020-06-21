Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.