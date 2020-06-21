İlçe başkanının testi pozitif çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir Ak Parti ilçe başkanının korona virüs testi pozitif çıktı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, şüphe üzerine hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Tekin, hastanede tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.