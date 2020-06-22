Şanlıurfa’da 1 sokak ile 25 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa’da 1 sokak ile 25 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 sokak ve 13 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 8 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Siverek ilçesinde 1 sokak, Viranşehir ilçesinde 6 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 sokak ve 13 binada ise karantinaya son verildi.

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